PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / LOL / С Медведевым произошел казус в лифте/

З Медведєвим стався казус у ліфті

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв потрапив в непередбачену ситуацію під час візиту на ліфтобудівельний завод.

медведев

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв потрапив в непередбачену ситуацію під час візиту на ліфтобудівельний завод, відео опублікувало видання ТВЦ.RU.

Медведєв під час екскурсії зайшов оглянути одну з кабін, але раптово двері ліфта почали закриватися.

Читайте: Медведєв робить селфі на новий IPhone X

Охорона миттєво “врятувала” прем’єра. Один з них тримав двері, а другий затиснув кнопку виклику.

В результаті Медведєв благополучно покинув ліфт.

Раніше російське агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото Медведєва на борту корабля Комета 120М в Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка