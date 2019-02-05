Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв потрапив в непередбачену ситуацію під час візиту на ліфтобудівельний завод.
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв потрапив в непередбачену ситуацію під час візиту на ліфтобудівельний завод, відео опублікувало видання ТВЦ.RU.
Медведєв під час екскурсії зайшов оглянути одну з кабін, але раптово двері ліфта почали закриватися.
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Охорона миттєво “врятувала” прем’єра. Один з них тримав двері, а другий затиснув кнопку виклику.
В результаті Медведєв благополучно покинув ліфт.
Раніше російське агентство ТАСС на своїй сторінці в Instagram розмістило фото Медведєва на борту корабля Комета 120М в Севастополі, вказавши зверху правильну локацію – Sevastopol, Ukraine.
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