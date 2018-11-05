В ночь с воскресенья на понедельник на детской площадке в Виннице неизвестные разбросали тысячи резиновых игрушек в виде диснеевских утят.
Об этом сообщает издание Вінниця.info.
Необычную находку обнаружили местные жители на площадке на проспекте Космонавтов.
Отмечается, что дворники с самого утра вызвали полицию, чтобы разобраться , кто разбросал игрушки и не несут ли они опасности.
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Многие люди забирали игрушки домой.
По информации издания, на проспекте есть камеры видеонаблюдения. Правоохранители просмотрят записи, чтобы выяснить кто разбросал утят.
Тысячи резиновых утят обнаружили на детской площадке в Виннице / 11 фотографий
К слову, в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с вертолета разбросали около 5 тысяч пасхальных яиц.
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