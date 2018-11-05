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Тысячи резиновых утят обнаружили на детской площадке в Виннице

В ночь с воскресенья на понедельник на детской площадке в Виннице неизвестные разбросали тысячи резиновых игрушек в виде диснеевских утят.

Об этом сообщает издание Вінниця.info.

Необычную находку обнаружили местные жители на площадке на проспекте Космонавтов.

Отмечается, что дворники с самого утра вызвали полицию, чтобы разобраться , кто разбросал игрушки и не несут ли они опасности.

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Многие люди забирали игрушки домой.

По информации издания, на проспекте есть камеры видеонаблюдения. Правоохранители просмотрят записи, чтобы выяснить кто разбросал утят.

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Тысячи резиновых утят обнаружили на детской площадке в Виннице / 11 фотографий

К слову, в американском городе Сан-Антонио (штат Техас) с вертолета разбросали около 5 тысяч пасхальных яиц.

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