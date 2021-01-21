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Факты / Погода
Людмила Богданова |

Весенняя погода и дожди: прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходных будет теплой, в большинстве регионов ожидаются осадки в виде дождя.

В субботу, 23 января, на севере будет +8, +10, ночью столбик термометра опустится до +1, +3. На юге днем ​​в среднем +2, +4, а ночью от -1 до +1.

В западных регионах от +5 до +8 в дневное время суток, ночью +1, +3. Во Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде пройдут дожди.

На востоке Украины +3, +5, ночью синоптики прогнозируют снижение температуры от 0 до +3. В центральных областях +4, +6, ночью столбик термометра будет колебаться от +1 до +4.

В Киеве +5, +7 днем ​​и -1, +1 ночью.

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В воскресенье, 24 января, в большинстве регионов пройдет дождь — лишь восток останется почти без осадков.

На юге днем ​​прогнозируют +7, +10, а ночью +3, +5. На востоке — +3, +5, ночью похолодает до от 0 до +3.

Западные регионы накроют дожди со снегом. Дневная температура воздуха от +3 до +8, ночью — от +1 до +4.

На востоке почти не предвидится осадков, дожди могут пройти в Харьковской области. Днем в среднем +3, +5, ночью столбик термометра опустится до 0, +3.

В центре Украины +6, +8, ночью похолодает — +1, +3. В столице может пройти небольшой дождь. Дневная температура воздуха +5, +7, ночью от +2 до +4.

Погода на выходные в Украине (23-24 января)

Прогноз погоды на февраль

В феврале 2021 года синоптики прогнозируют умеренные морозы. Последний месяц зимы будет снежным, временами возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на февраль 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

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