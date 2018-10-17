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Ковпачок, огірок і печиво. В інтернеті продають речі, яких торкався Винник

У мережі на платформах безкоштовних дощок оголошень стали популярні лоти, пов’язані з популярним українським співаком Олегом Винником.

Там продають найрізноманітніші речі, які коли-небудь чіпав виконавець.

Наприклад, можна придбати за 4000 гривень пачку печива, яке не доїв співак. За словами продавця, Винник відкрив її під час концерту, але з’їв тільки дві штучки, решту – віддав гримерам, і тепер печиво може купити будь-який бажаючий.

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Ще одне оголошення – продаж ручки, яку Винник взяв у шанувальника, щоб роздати автографи. Фанат зберіг “реліквію” і тепер готовий віддати її за 200 гривень.

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Крім того, можна купити ковпачок від ручки, який нібито жував співак. А ще – огірок, якого він торкався, і стаканчик, з якого артист пив.

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За 1 тисячу гривень можна стати володарем купюри номіналом одна гривня, яку Винник тримав у руках.

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Ну а зовсім безкоштовно будь-який бажаючий може забрати додому котика, який схожий на Винника.

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До речі, розклад дня голлівудської зірки Марка Уолберга спантеличив фанатів.

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