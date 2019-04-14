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Я прийшов – тебе нема! Реакція мережі на дебати на Олімпійському

14 квітня відбулися перші дебати кандидатів у президенти. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на дебати Порошенка, на які не прийшов Зеленський.

Я прийшов – тебе нема! Реакція мережі на дебати на Олімпійському

14 квітня відбулися дебати кандидатів у президенти України. Володимир Зеленський не з’явився на дебати, однак чинний президент закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студії Свободи слова телеканалу ICTV.

Поки всі чекають наступних зустрічей кандидатів, ми зібрали для вас реакцію соціальних мереж на перші дебати.

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