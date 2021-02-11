Погода в Украине в четверг, 11 февраля 2021 года, будет преимущественно пасмурной и с осадками. Лишь в части южных регионов синоптики прогнозируют переменную облачность.

На западе 11 февраля будет пасмурно, во всех областях ожидаются значительные дожди со снегом, температура днем — от -6° до 0.

В северных регионах также пройдут дожди со снегом, температура в среднем днем удержится на уровне -3°.

В восточных областях также прогнозируются дожди, однако не такие обильные, столбики термометров местами поднимутся до +5°.

В центре также облачно и дожди со снегом, температура днем — от -2° до +5°.

На юге в четверг прогнозируется переменная облачность, в этих регионах будет сухо, лишь в Одессе пройдут дожди. Воздух 11 февраля прогреется до +12°.

Погода в Украине в феврале 2021 года

В начале февраля в Украине бушевала непогода.

Очередной циклон принес снегопады и морозы.

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