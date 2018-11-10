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Хто доживе до фінішу: в Дизель Шоу влаштували марафон корупціонерів

У новому випуску актори Дизель Шоу показали, як можна перевіряти чиновників, підозрюваних у корупції.

Дизель Шоу

Для них влаштували марафон корупціонерів.

Деякі чиновники сприйняли цей забіг буквально, а хтось – як заклик тікати “з нажитим непосильною працею”.

Наприклад, герой Єгора Крутоголова з’явився з валізою, вважаючи, що за допомогою марафону хочуть провести люстрацію:

– Мужики, СМС усі отримували? 8.00 Хрещатик. Біжать усі. Всі департаменти, навіть мер біжить. Ось я бабки всі перевів у готівку, документи знищив, дружину попередив, коханок теж. Готовий на всі 100%.

Що було далі – дивіться у новому випуску Дизель Шоу.

ДивітьсяВід вчительки до зірки Дизель Шоу: ким була Поплавська і найкращі виступи

Раніше повідомлялося, що актори Дизель Шоу вирішили після трауру продовжити свою діяльність і давати концерти – заради пам’яті про Марину Поплавську.

Нагадаємо, актриса гумористичного проекту Дизель Шоу Марина Поплавська загинула 20 жовтня 2018 року у ДТП під Києвом.

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