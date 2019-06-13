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В Австралії дві дівчини “качали” шини зарядкою для електрокарів

В Австралії камера спостереження зняла, як дівчата намагались зарядкою для електрокара накачати шини.

В Австралії дві дівчини “качали” шини зарядкою для електрокарів

Електрокари все ще залишаються ноу-хау для деяких людей. Підтвердженням цьому стало відео з камери спостереження, на якому видно, як дві дівчини в Австралії  зарядкою для електромобіля намагалися накачати шини.

Ще веселіше спостерігати, коли вони, зазнавши невдачі з одним нагнітачем, не зупиняються – беруть інший і знову не можуть приєднати “насос” до ніпеля на колесі.

Читайте: У Мексиці музиканти зіграли мелодію з Титаніка під час потопу в ТЦ

Нагадаємо, у Колумбії жінка прокатала на даху голим свого чоловіка після того, як спіймала його на зраді.

Фото: Dreamstime

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