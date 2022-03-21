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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Взрывы в Киеве и утечка аммиака в Сумской области: что происходит на 26-е сутки войны в Украине (онлайн)

Взрывы в Киеве и утечка аммиака в Сумской области: что происходит на 26-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
06:40 - 21 марта

Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину.

Об этом сообщил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.

– Украина победит, Беларусь также будет освобождена, – отмечает Франак Вячорка.

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06:30 - 21 марта

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает о 902 погибших мирных жителях во время полномасштабной войны в Украине.

Пострадал с 04.00 24 февраля до 00.00 19 марта 2 361 представитель гражданского населения.

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05:56 - 21 марта

На Atlas Arena в городе Лодзь самые известные звезды польской и украинской музыкальной сцены приняли участие в концерте Вместе с Украиной.

Концерт транслировали по польскому, украинскому телевидению и еще в 50 странах.

У телезрителей была возможность помочь фонду поддержки Украины.

Общая сумма средств, которую удалось собрать благодаря SMS-сообщениям, составляет более 2 млн. злотых.

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05:26 - 21 марта

Зона поражения после утечки аммиака на Сумыхимпроме сокращена до 2,5 км.

Для Сум сейчас угрозы нет. Под угрозой из-за направления ветра – село Новоселица.

На месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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05:21 - 21 марта

Двое человек были госпитализированы после того, как снаряд попал рядом с жилыми домами в Святошинском районе Киеве.

В общей сложности пострадало шесть человек.

Еще более 200 человек были эвакуированы, отмечают в Киевской городской военной администрации.

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05:14 - 21 марта

Президент США Джо Байден после экстренного саммита стран-членов НАТО в Брюсселе 24 марта, а также заседания Евросовета и Большой семерки, 25 марта отправится в Варшаву на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

Главы стран обсудят, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который породила неоправданная и неспровоцированная война России против Украины.

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05:07 - 21 марта

21 марта в 04.30 на Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Зона поражения – радиусом около 5 км.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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04:12 - 21 марта

В результате обстрела в Киеве вечером 20 марта погибли четыре человека, еще один — травмирован, сообщили в ГСЧС.

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03:18 - 21 марта
Россия готовит основу для оправдания продления сроков войны — Генштаб ВСУ

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01:58 - 21 марта
Зеленский поблагодарил украинцев, что выходят на митинги против оккупантов

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