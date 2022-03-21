Взрывы в Киеве и утечка аммиака в Сумской области: что происходит на 26-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Белорусские партизаны останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину.
Об этом сообщил советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка.
– Украина победит, Беларусь также будет освобождена, – отмечает Франак Вячорка.
Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼��Ukraine will prevail, ￼️⬜️�￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj
— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщает о 902 погибших мирных жителях во время полномасштабной войны в Украине.
Пострадал с 04.00 24 февраля до 00.00 19 марта 2 361 представитель гражданского населения.
На Atlas Arena в городе Лодзь самые известные звезды польской и украинской музыкальной сцены приняли участие в концерте Вместе с Украиной.
Концерт транслировали по польскому, украинскому телевидению и еще в 50 странах.
У телезрителей была возможность помочь фонду поддержки Украины.
Общая сумма средств, которую удалось собрать благодаря SMS-сообщениям, составляет более 2 млн. злотых.
Зона поражения после утечки аммиака на Сумыхимпроме сокращена до 2,5 км.
Для Сум сейчас угрозы нет. Под угрозой из-за направления ветра – село Новоселица.
На месте работают аварийные бригады завода и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Двое человек были госпитализированы после того, как снаряд попал рядом с жилыми домами в Святошинском районе Киеве.
В общей сложности пострадало шесть человек.
Еще более 200 человек были эвакуированы, отмечают в Киевской городской военной администрации.
Президент США Джо Байден после экстренного саммита стран-членов НАТО в Брюсселе 24 марта, а также заседания Евросовета и Большой семерки, 25 марта отправится в Варшаву на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.
Главы стран обсудят, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами реагируют на гуманитарный кризис и кризис в области прав человека, который породила неоправданная и неспровоцированная война России против Украины.
21 марта в 04.30 на Сумыхимпром произошла утечка аммиака. Зона поражения – радиусом около 5 км.
Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
В результате обстрела в Киеве вечером 20 марта погибли четыре человека, еще один — травмирован, сообщили в ГСЧС.