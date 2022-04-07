Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 42 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>279 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 43-ю добу війни в Україні (онлайн)

Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 43-ю добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
19:39 - 06 квітня

Прокуратура Сумської області порушила справу за фактом вбивства і катування російськими військовими мешканця Тростанця.

Слідчі виявили тіло чоловіка із зав’язаними очима, зв’язаними руками, а на правій нозі – рвані рани. Особа загиблого встановлюється.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
18:09 - 06 квітня

До 10 квітня продовжено комендантську годину у селах Баришівській, Калітинській та Великодимерській ОТГ.

Про це офіційно повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Усі подробиці – у публікації.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:47 - 06 квітня

6 квітня до Херсона прибув гуманітарний вантаж із ліками. Про це офіційно повідомив мер міста Ігор Колихаєв.

– Гуманітарний вантаж, про який я вам казав кілька днів тому, прибув до Херсона. Праця волонтерів та друзів нашого міста не пропала даремно, і від вашого імені я дякую за допомогу всіх причетних!

Що буде із вмістом цієї передачі? Вся вона розійдеться лікарнями, де на цих медпрепаратів очікують найважчі хворі. Інших подробиць не буде, щоб уникнути неприємностей.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
17:04 - 06 квітня

У Запоріжжі прокуратура порушила справу за фактом викрадення рашистами громадянки Україну. Молоду жінку намагалися залякати, аби вивідати інформацію про її чоловіка, який служить у лавах Збройних сил України.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
16:02 - 06 квітня

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає кожну державу в світі визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення та засудити ідеологію “русского міра” як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав.

– Весь світ має усвідомити, що це не “українська криза”, це навіть не війна Росії проти України – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом Можемо повторити виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:50 - 06 квітня

Для пошуку зниклих близьких під час війни в Україні створили чат-бот Знайди рідних. Він дозволяє знайти тих, із ким був втрачений зв’язок.

Активувати чат-бот можна за посиланням.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:25 - 06 квітня

У Києві 6 квітня відновив роботу автобусний маршрут №114, який з’єднує лівий та правий береги столиці, курсуючи від вулиці Милославської до Залізничного вокзалу.

Також організовано рух автобусів за тролейбусним маршрутом №50 від вулиці Милославської до Дарницької площі. Ця схема руху є тимчасовою.

Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамвая №3 – 25 хвилин.

Розклад руху та перелік маршрутів – за посиланням.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
15:00 - 06 квітня

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Донецької та Луганської областей.

– Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо, – пояснила вона.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:56 - 06 квітня

Російські війська знову обстріляли Сєвєродонецьк. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, внаслідок артилерійського обстрілу загорілись 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
14:41 - 06 квітня

У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних людей, серед них чотири дитини. Поранено 398 жителів, серед них – 20 дітей.

Такі цифри озвучили у Київській міській військові адміністрації.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок. Також пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель.

Влада закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки що утримуватися від повернення.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<12...340>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка