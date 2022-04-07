Авіаудар по Дніпропетровщині та звільнення сіл на Півдні: що відбувається на 43-ю добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Прокуратура Сумської області порушила справу за фактом вбивства і катування російськими військовими мешканця Тростанця.
Слідчі виявили тіло чоловіка із зав’язаними очима, зв’язаними руками, а на правій нозі – рвані рани. Особа загиблого встановлюється.
До 10 квітня продовжено комендантську годину у селах Баришівській, Калітинській та Великодимерській ОТГ.
Про це офіційно повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Усі подробиці – у публікації.
6 квітня до Херсона прибув гуманітарний вантаж із ліками. Про це офіційно повідомив мер міста Ігор Колихаєв.
– Гуманітарний вантаж, про який я вам казав кілька днів тому, прибув до Херсона. Праця волонтерів та друзів нашого міста не пропала даремно, і від вашого імені я дякую за допомогу всіх причетних!
Що буде із вмістом цієї передачі? Вся вона розійдеться лікарнями, де на цих медпрепаратів очікують найважчі хворі. Інших подробиць не буде, щоб уникнути неприємностей.
У Запоріжжі прокуратура порушила справу за фактом викрадення рашистами громадянки Україну. Молоду жінку намагалися залякати, аби вивідати інформацію про її чоловіка, який служить у лавах Збройних сил України.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає кожну державу в світі визнати геноцид українського народу під час російського вторгнення та засудити ідеологію “русского міра” як таку, що виправдовує геноцид народів та знищення цілих держав.
– Весь світ має усвідомити, що це не “українська криза”, це навіть не війна Росії проти України – це війна людськості, моральних цінностей, доброчесності з концентрованим злом, що має сатанинську фашистську природу. Культ війни та шовінізм вже десятки років прославляються в російському суспільстві, яке стало поклонятися війні, побудувало їй храм у Москві та з гаслом Можемо повторити виправдовує нові жертвоприношення своєму кривавому ідолу.
Для пошуку зниклих близьких під час війни в Україні створили чат-бот Знайди рідних. Він дозволяє знайти тих, із ким був втрачений зв’язок.
Активувати чат-бот можна за посиланням.
У Києві 6 квітня відновив роботу автобусний маршрут №114, який з’єднує лівий та правий береги столиці, курсуючи від вулиці Милославської до Залізничного вокзалу.
Також організовано рух автобусів за тролейбусним маршрутом №50 від вулиці Милославської до Дарницької площі. Ця схема руху є тимчасовою.
Орієнтовний інтервал руху автобусів – 30 хвилин, трамваїв – 15-20 хвилин. На лінії швидкісного трамвая №3 – 25 хвилин.
Розклад руху та перелік маршрутів – за посиланням.
Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Донецької та Луганської областей.
– Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо, – пояснила вона.
Російські війська знову обстріляли Сєвєродонецьк. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, внаслідок артилерійського обстрілу загорілись 10 багатоповерхівок, кількість жертв встановлюється.
У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних людей, серед них чотири дитини. Поранено 398 жителів, серед них – 20 дітей.
Такі цифри озвучили у Київській міській військові адміністрації.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок. Також пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель.
Влада закликає киян не втрачати пильності та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Тих, хто виїхав зі столиці, просять поки що утримуватися від повернення.