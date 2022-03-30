Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 33 день войны
Убили Убили
145 детей
Ранили Ранили
>222 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрел Лисичанска и перебрасывание сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 35-е сутки войны в Украине (онлайн)

Обстрел Лисичанска и перебрасывание сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 35-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
12:56 - 30 марта

Россия понесла значительные потери и, вероятно, временно отказалась от планов блокирования Киева. И сейчас российские войска перегруппируются и сосредотачиваются на наступлении в Восточной операционной зоне, сообщает Генштаб ВСУ.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:47 - 30 марта

В Николаеве из-под завалов здания ОВА извлечены тела уже 14 человек, один человек скончался в реанимационном отделении больницы. Работы продолжаются.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:41 - 30 марта

В Хмельницкой области украинский истребитель ночью сбил одну из крылатых ракет РФ класса воздух-воздух, направленную на объекты гражданской инфраструктуры.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:24 - 30 марта

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Украину.

– Во Львове буду обсуждать с властями, ООН и другими партнерами способы увеличения нашей поддержки людям, пострадавшим и перемещенным в результате этой бессмысленной войны, – написал он соцсети.

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:17 - 30 марта

В результате ночных обстрелов Нежина (Черниговская область) один человек погиб, еще шестеро получили ранения, в том числе один ребенок, сообщил мэр города Александр Кодола.

По его словам, повреждены 10 частных домов, три разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:03 - 30 марта

30 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси начал встречи с членами правительства и персоналом Южно-Украинской АЭС.

Своим визитом Рафаэль Мариано Гросси стремится положить начало технической помощи для безопасности ядерных объектов Украины.

– Важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку в эти очень тяжелые для Украины времена, – отметил он.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:45 - 30 марта

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит мировое сообщество отреагировать на то, что военные РФ вывозят из Мариуполя женщин с новорожденными детьми.

Омбудсмен призывает усилить санкционное давление и изоляцию агрессора, чтобы вернуть заложников.

Из роддома №2 в Левобережном районе Мариуполя россияне вывезли более 70 человек – рожениц и врачей.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:34 - 30 марта

В Ровенской области вторые сутки продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после ракетного удара по нефтебазе вечером 28 марта.

В настоящее время возгорание локализовано, распространения огня нет.

Спасателям осталось ликвидировать один из очагов огня.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:25 - 30 марта

По состоянию на 11.00 30 марта 13 человек погибли и 33 получили ранения в результате обстрела девятиэтажного здания Николаевской областной военной администрации накануне.

– Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей удалось стабилизировать, – сообщил в эфире спецмарафона национальных телеканалов глава ОВА Виталий Ким.

По его словам, разбор завалов продлится еще как минимум сутки.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:17 - 30 марта

Жена россиянина, которых воюет в Украине, попросила мужа украсть для нее ноутбук, кроссовки и костюм.

Об этом Службе безопасности Украины стало известно из перехваченного телефонного разговора захватчика.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...294>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка