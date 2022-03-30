Обстрел Лисичанска и перебрасывание сил РФ из оккупированной Грузии: что происходит на 35-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 17 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Россия понесла значительные потери и, вероятно, временно отказалась от планов блокирования Киева. И сейчас российские войска перегруппируются и сосредотачиваются на наступлении в Восточной операционной зоне, сообщает Генштаб ВСУ.
В Николаеве из-под завалов здания ОВА извлечены тела уже 14 человек, один человек скончался в реанимационном отделении больницы. Работы продолжаются.
В Хмельницкой области украинский истребитель ночью сбил одну из крылатых ракет РФ класса воздух-воздух, направленную на объекты гражданской инфраструктуры.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди прибыл в Украину.
– Во Львове буду обсуждать с властями, ООН и другими партнерами способы увеличения нашей поддержки людям, пострадавшим и перемещенным в результате этой бессмысленной войны, – написал он соцсети.
Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.
I have just arrived in Ukraine.
In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022
В результате ночных обстрелов Нежина (Черниговская область) один человек погиб, еще шестеро получили ранения, в том числе один ребенок, сообщил мэр города Александр Кодола.
По его словам, повреждены 10 частных домов, три разрушены, также есть повреждения автомобилей и гаражей.
30 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси начал встречи с членами правительства и персоналом Южно-Украинской АЭС.
Своим визитом Рафаэль Мариано Гросси стремится положить начало технической помощи для безопасности ядерных объектов Украины.
– Важно быть на месте, чтобы оказать эффективную поддержку в эти очень тяжелые для Украины времена, – отметил он.
I’m at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov’t officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to �� in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит мировое сообщество отреагировать на то, что военные РФ вывозят из Мариуполя женщин с новорожденными детьми.
Омбудсмен призывает усилить санкционное давление и изоляцию агрессора, чтобы вернуть заложников.
Из роддома №2 в Левобережном районе Мариуполя россияне вывезли более 70 человек – рожениц и врачей.
В Ровенской области вторые сутки продолжается тушение пожара, вспыхнувшего после ракетного удара по нефтебазе вечером 28 марта.
В настоящее время возгорание локализовано, распространения огня нет.
Спасателям осталось ликвидировать один из очагов огня.
По состоянию на 11.00 30 марта 13 человек погибли и 33 получили ранения в результате обстрела девятиэтажного здания Николаевской областной военной администрации накануне.
– Пять человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей удалось стабилизировать, – сообщил в эфире спецмарафона национальных телеканалов глава ОВА Виталий Ким.
По его словам, разбор завалов продлится еще как минимум сутки.
Жена россиянина, которых воюет в Украине, попросила мужа украсть для нее ноутбук, кроссовки и костюм.
Об этом Службе безопасности Украины стало известно из перехваченного телефонного разговора захватчика.