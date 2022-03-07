Обстрел Николаева и бомбардировка Харькова: что происходит на 12-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 11 тыс. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям обнародовала новые фото из Николаева, где утром войска РФ совершили массированный обстрел жилых массивов из Смерчей.
Уже в 16 отделениях Новой почты Харькова выдают гуманитарную помощь.
Каждый день областной логистический штаб получает десятки тонн помощи из других регионов, партнеров из-за границы и крупных торговых сетей.
В результате массированной авиабомбардировки Харькова 6 марта произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города:
- по ул. Карбышева – три пожара, из которых два – в 15- и четырехэтажных жилых домах;
- Гимназическая набережная – пожар в Харьковском музыкальном училище;
- Московский проспект – десять пожаров, из которых семь – в многоэтажных жилых домах и студенческих общежитиях, один – в медучреждении;
- Майдан Героев Небесной сотни – семь пожаров, четыре из которых – в жилых зданиях.
Также при обстреле разрушены или частично разрушены 11 зданий на ул. Гиршмана, Чернышевского, Алчевских, Мироносицкой.
За сутки спасены и эвакуированы около 200 человек.
Под завалами обнаружены тела восьми человек. Окончательная информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется.
Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО и запрет на импорт нефти. Законопроект отменит “нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью”. Украине могут выделить $10 млрд.
Начаты 12-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает наступательную операцию против Украины.
Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси для нанесения авиаударов по Украине.
Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, “зеленых коридоров”, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.
Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
Попадание ракеты в жилой массив Краматорска – начато уголовное производство.
По данным следствия, 6 марта Вооруженные силы Российской Федерации, совершая массированные обстрелы населенных пунктов, совершили очередную атаку на Краматорск.
Применив авиационную ракету, враг нанес удар по жилому массиву. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое доставлены в городскую больницу с многочисленными ранениями.
Возле Белого дома состоялась масштабная акция за бесполетную зону над Украиной и ужесточение санкций против России.
– На фоне разрушительных бомбардировок гражданских территорий, угрозы ядерного армагедона на Запорожской АЭС со стороны войск РФ украинская община и небезразличные союзники требуют увеличить помощь США для Украины, – заявили организаторы митинга.
Украина требует закрыть небо!
Депутаты Ровенского, Херсонского, Хмельницкого, Черновицкого, Днепропетровского, Ивано-Франковского, Волынского, Николаевского областных советов обратились к народам, главам государств и правительствам, парламентам государств-членов НАТО с просьбой закрыть небо!
Закройте небо, чтобы спасти наших детей! На земле держат небо непобедимые ВСУ.
В Херсоне снова исчезла мобильная связь и интернет от Киевстара.
В Украине с начала войны погибли 38 детей, пострадал — 71 ребенок, сообщила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.