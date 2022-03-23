Освобождение Макарова и фосфорные боеприпасы в Краматорске: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Сводка Генштаба ВСУ о ситуации в стране по состоянию на 24.00 22.03.2022
- Российские оккупационные войска продолжают производить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.
- В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.
- Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.
- На Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, безуспешно.
- Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа.
- Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.
За сутки в Донецком и Луганском направлениях бойцы ООС отбили 7 атак врага и денацифицировали около 100 оккупантов.
Кроме того, были уничтожены 24 единицы наземной техники и сбиты 4 самолета.
Возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики ДНР захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
– Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет, — сказала Верещук.
Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области, в результате чего уничтожили железнодорожную станцию Павлоград-2.
– Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, – заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В 16.45 над Мариуполем сбили украинские защитники сбили российский самолет, который обстреливал город в течение нескольких недель.
— В районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город! – сообщили в горсовете.
Хакерская группа Anonymous слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle из-за отказа выходить из российского рынка во время войны в Украине.
Накануне Anonymous пригрозили компаниям, которые работают в РФ, и дали 48 часов на выход с рынка агрессора, иначе они станут целью хакеров.
– Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д., – заявили хакеры.
Продолжаются 27 сутки противостояния полномасштабной российской агрессии. Главное за день 22 марта:
- Во время обращения к парламенту Италии, президент Владимир Зеленский заявил, что голод в разных странах мира будет одним из последствий войны России против Украины. Причина в том, что Украина не может начать полномасштабную посевную кампанию и является одним из крупнейших экспортеров продовольствия.
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович попросил граждан не призывать к издевательствам над российскими пленными и уничтожению россиян. Он подчеркнул, что Украина является цивилизованным государством, и таким должно оставаться.
- Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что из-за российских захватчиков в Херсоне 300 тыс. человек переживают гуманитарную катастрофу.
- По информации Генштаба ВСУ, российские войска планируют возобновить наступательные действия в направлении города Бровары. С этой целью враг осуществляет перегруппировку.
- 22 марта российские войска обстреляли город Бровары. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
- Российская авиация снова сбросила на украинский Мариуполь две сверхмощные бомбы. О масштабах разрушения в результате бомбардировки сейчас не сообщают.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Европейский Союз должен быть солидарен в приеме украинских беженцев, но никаких квот устанавливать не будут.
– Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами стран-членов дважды в неделю и обсуждает ситуацию. Таким образом страны-члены могут сообщать, сколько человек они смогут принять, — сказала Йоханссон.
Бюро экономической безопасности Украины выявило 29 вагонов-цистерн для транспортировки сжиженного газа, которые принадлежат России, и инициировало процесс их национализации.
Стоимость этого имущества оценивается в 35 млн грн.