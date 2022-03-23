Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Освобождение Макарова и фосфорные боеприпасы в Краматорске: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

Освобождение Макарова и фосфорные боеприпасы в Краматорске: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 14 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:57 - 23 марта

Сводка Генштаба ВСУ о ситуации в стране по состоянию на 24.00 22.03.2022

  • Российские оккупационные войска продолжают производить артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.
  • В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.
  • Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.
  • На Донецком и Луганском направлениях противник пытался продвинуться и закрепиться, безуспешно.
  • Военно-политическое руководство республики Беларусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа.
  • Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:51 - 22 марта

За сутки в Донецком и Луганском направлениях бойцы ООС отбили 7 атак врага и денацифицировали около 100 оккупантов.

Кроме того, были уничтожены 24 единицы наземной техники и сбиты 4 самолета.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:42 - 22 марта

Возле поселка Мангуш Мариупольского района боевики ДНР захватили колонну автобусов и работников ГСЧС, которые гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

– Вот цена слова тех, кто говорит, что они миротворцы, кто говорит, что принес мир. Это признанный коридор, мы его согласовали, и сейчас людей держат в заложниках, сообщают, что техника будет изъята, а людей, возможно, отпустят, а возможно и нет, — сказала Верещук.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:14 - 22 марта

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:18 - 22 марта

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области, в результате чего уничтожили железнодорожную станцию Павлоград-2.

– Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, – заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:38 - 22 марта

В 16.45 над Мариуполем сбили украинские защитники сбили российский самолет, который обстреливал город в течение нескольких недель.

— В районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город! – сообщили в горсовете.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:32 - 22 марта

Хакерская группа Anonymous слила данные одной из крупнейших пищевых компаний Nestle из-за отказа выходить из российского рынка во время войны в Украине.

Накануне Anonymous пригрозили компаниям, которые работают в РФ, и дали 48 часов на выход с рынка агрессора, иначе они станут целью хакеров.

– Коллектив Anonymous обнародовал базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlé. Утечка 10 Гб данных электронной почты, паролей, бизнес-клиентов Nestlé и т.д., – заявили хакеры.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:00 - 22 марта

Продолжаются 27 сутки противостояния полномасштабной российской агрессии. Главное за день 22 марта:

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:25 - 22 марта

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что Европейский Союз должен быть солидарен в приеме украинских беженцев, но никаких квот устанавливать не будут.

– Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами стран-членов дважды в неделю и обсуждает ситуацию. Таким образом страны-члены могут сообщать, сколько человек они смогут принять, — сказала Йоханссон.

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:08 - 22 марта

Бюро экономической безопасности Украины выявило 29 вагонов-цистерн для транспортировки сжиженного газа, которые принадлежат России, и инициировало процесс их национализации.

Стоимость этого имущества оценивается в 35 млн грн.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...245>
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка