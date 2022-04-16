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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Обстрелы Харькова и Николаева: что происходит на 52 сутки войны в Украине (онлайн)

Обстрелы Харькова и Николаева: что происходит на 52 сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
04:52 - 16 апреля

В Киев вернулось посольство Франции в Украине.

По словам посла Этьена де Понсена, дипломаты хотят быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку.

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03:06 - 16 апреля

15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов.

За минувшие сутки было уничтожено:

  • один самолет;
  • один вертолет;
  • три беспилотных летательных аппарата;
  • две крылатые ракеты.

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01:27 - 16 апреля

В Ирпене повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушено полностью, 698 значительно повреждено, 187 частично повреждено.

Это — 71% от территории города.

Об этом сообщает спутниковый центр ООН Unosat.

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22:06 - 15 апреля

Обходной мост на Житомирской трассе в Киевской области заработает уже с 16 апреля.

Об этом во время национального телемарафона заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

— Обходной мост на Житомирской трассе заработает завтра, но его способность не такая большая, которая была у общего моста. Одна нитка будет отстроена через два месяца, а в общем мост должен заработать через четыре месяца, — сказал он.

6 апреля сообщалось, что в городе Ирпень начали возводить временную переправу через разрушенный мост, а по Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы.

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20:55 - 15 апреля

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20:53 - 15 апреля

Наша ПВО сбила над Одессой российский беспилотник Орлан 10, собиравший разведывательные данные, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

 

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20:47 - 15 апреля

В Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий, из которых 115 разрушены полностью, 698 – получили значительные разрушения, 187 – частично.

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20:40 - 15 апреля

В Лисичанске под обстрел попали супруги-волонтеры, мужчина погиб на месте, а женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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20:30 - 15 апреля

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20:28 - 15 апреля

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о пяти погибших и 15 раненых.

По его словам, пятой жертвой стал мужчина, который поднял неразорвавшийся снаряд.

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