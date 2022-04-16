Обстрелы Харькова и Николаева: что происходит на 52 сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Киев вернулось посольство Франции в Украине.
По словам посла Этьена де Понсена, дипломаты хотят быть как можно ближе к украинским властям, чтобы оказывать поддержку.
15 апреля зенитными-ракетными подразделениями Воздушных Сил и силами 93-й ОМБр Холодный Яр поражено семь воздушных целей российских оккупантов.
За минувшие сутки было уничтожено:
- один самолет;
- один вертолет;
- три беспилотных летательных аппарата;
- две крылатые ракеты.
В Ирпене повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушено полностью, 698 значительно повреждено, 187 частично повреждено.
Это — 71% от территории города.
Об этом сообщает спутниковый центр ООН Unosat.
Обходной мост на Житомирской трассе в Киевской области заработает уже с 16 апреля.
Об этом во время национального телемарафона заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
— Обходной мост на Житомирской трассе заработает завтра, но его способность не такая большая, которая была у общего моста. Одна нитка будет отстроена через два месяца, а в общем мост должен заработать через четыре месяца, — сказал он.
6 апреля сообщалось, что в городе Ирпень начали возводить временную переправу через разрушенный мост, а по Киевской области начались работы по расчистке Житомирской трассы.
Наша ПВО сбила над Одессой российский беспилотник Орлан 10, собиравший разведывательные данные, сообщил глава ОВА Максим Марченко.
В Ирпене повреждено более 1 тыс. зданий, из которых 115 разрушены полностью, 698 – получили значительные разрушения, 187 – частично.
В Лисичанске под обстрел попали супруги-волонтеры, мужчина погиб на месте, а женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Глава ОВА Виталий Ким сообщил о пяти погибших и 15 раненых.
По его словам, пятой жертвой стал мужчина, который поднял неразорвавшийся снаряд.