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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Химическая атака в Мариуполе и ракетный удар по Хмельниччине: что происходит на 49-е сутки войны в Украине (онлайн)

Химическая атака в Мариуполе и ракетный удар по Хмельниччине: что происходит на 49-е сутки войны в Украине (онлайн)

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:54 - 13 апреля

В России еще остается 85% истребителей и вертолетов, однако страна-агрессор не имеет достаточно офицеров и солдат.

По данным журналиста-расследователя Bellingcat Христа Грозева, оккупанты потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп.

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00:48 - 13 апреля

Вашингтон не может подтвердить применение химического оружия в Украине, но оккупанты могли использовать средства для подавления беспорядков. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, эти средства могли включать слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить украинских военных и мирных жителей в рамках агрессивной кампании по захвату Мариуполя.

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00:34 - 13 апреля

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00:11 - 13 апреля

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23:47 - 12 апреля

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22:59 - 12 апреля

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22:57 - 12 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука.

– Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже. Слава Украине! – заявил Владимир Зеленский.

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21:09 - 12 апреля

Кабинет министров установил, что участники боевых действий и гражданские, пострадавшие от военной агрессии России, смогут получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности.

— Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, системно упрощающее получение вспомогательных средств реабилитации для людей, пострадавших в результате войны России против Украины, как военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, так и добровольцев территориальной обороны, и мирных граждан, — говорится в сообщении.

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21:07 - 12 апреля

Во Львовской области с сегодняшнего дня, 12 апреля, комендантский час будет длится с 23.00 до 06.00.

Соответствующий приказ был выдан начальником Львовской областной военной администрации.

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20:34 - 12 апреля

Российские оккупанты захватили в плен экипаж судна Blue Star-1. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.

По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, на территорию временно оккупированного Донецка было вывезено 18 моряков, которые являются гражданами Украины.

— Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание, — сообщила Денисова.

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