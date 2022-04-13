Химическая атака в Мариуполе и ракетный удар по Хмельниччине: что происходит на 49-е сутки войны в Украине (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас превышает 19 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В России еще остается 85% истребителей и вертолетов, однако страна-агрессор не имеет достаточно офицеров и солдат.
По данным журналиста-расследователя Bellingcat Христа Грозева, оккупанты потеряли уже почти 30% батальонных тактических групп.
Вашингтон не может подтвердить применение химического оружия в Украине, но оккупанты могли использовать средства для подавления беспорядков. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, эти средства могли включать слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать более сильные симптомы, чтобы ослабить украинских военных и мирных жителей в рамках агрессивной кампании по захвату Мариуполя.
Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в’язниці. З гарантованим багаторічним тюремним строком. У РФ його обов’язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші та в підсумку стала одним з ініціаторів війни.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука.
– Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже. Слава Украине! – заявил Владимир Зеленский.
Кабинет министров установил, что участники боевых действий и гражданские, пострадавшие от военной агрессии России, смогут получить средства реабилитации независимо от установления инвалидности.
— Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, системно упрощающее получение вспомогательных средств реабилитации для людей, пострадавших в результате войны России против Украины, как военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, так и добровольцев территориальной обороны, и мирных граждан, — говорится в сообщении.
Во Львовской области с сегодняшнего дня, 12 апреля, комендантский час будет длится с 23.00 до 06.00.
Соответствующий приказ был выдан начальником Львовской областной военной администрации.
Российские оккупанты захватили в плен экипаж судна Blue Star-1. Это произошло на территории Мариупольского морского торгового порта.
По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, на территорию временно оккупированного Донецка было вывезено 18 моряков, которые являются гражданами Украины.
— Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что за неимением продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание, — сообщила Денисова.