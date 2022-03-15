Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 20-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская.
Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.
Увага!
Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції “Лукянівська”, та службові приміщення.
Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції. pic.twitter.com/BIrSQvII0c
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 15, 2022
Министерство транспорта Испании арестовало яхту Валери стоимостью $140 млн, якобы принадлежащую другу Путина, главе госкомпании Ростех Сергею Чемезову.
В резолюции правительства отмечено, что яхта будет содержаться “определенное время”, пока будет проверяться информация, действительно ли она принадлежит одному из лиц из санкционного списка ЕС.
España inmoviliza en el puerto de Barcelona el yate de un estrecho amigo de Putin https://t.co/RKVnp2gsMb via @_infolibre
— antonio baquero (@antoniobaqueroi) March 14, 2022
15 марта вражеский боеприпас попал в двухэтажный частный жилой дом в районе столичных Осокорков.
Ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела, удалось в 06.40.
Жертв и пострадавших нет, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
15 марта российский боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой в Подольском районе Киева.
В результате произошло возгорание с первого до пятого этажа.
Ликвидировать пожар десятерым спасателям удалось в 06.51.
Одного человека, которого спасли работники подразделения ГСЧС, госпитализировали в больницу.
Мобилизированных с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляют для пополнения потерь частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.
Такой информацией располагает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Украинские артиллерия и авиация нанесли огненное поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.
По имеющейся информации в генштабе ВСУ, артиллерийским огневым налетом уничтожено 12 единиц автомобильной техники.
Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
В Черноморской и Азовской операционных зонах генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует признаки подготовки к проведению морской десантной операции.
В Генштабе ВСУ сообщают, что противник не оставляет намерений захватить Мариуполь.
Однако украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков.
Потери врага составляют 150 человек личного состава, два танка, семь БМП и один БТР.
После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.
В Харькове с начала полномасштабной войны в Украине полностью уничтожены 600 домов.
Без крова остались тысячи людей, отмечают в пресс-службе полиции области.
15 марта с 09.00 до 21.00 согласованы зеленые коридоры из городов:
- Сумы,
- Конотоп,
- Шостка,
- Тростянец,
- Лебедин.
Информацию по результатам переговоров сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.