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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 20-е сутки войны в Украине

Артобстрел жилого дома в Киеве и новые переговоры: что происходит на 20-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам. Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом. Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс. Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
07:56 - 15 марта

В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания и служебные помещения станции метро Лукьяновская.

Во время движения поезда не будут останавливаться на станции.

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07:53 - 15 марта

Министерство транспорта Испании арестовало яхту Валери стоимостью $140 млн, якобы принадлежащую другу Путина, главе госкомпании Ростех Сергею Чемезову.

В резолюции правительства отмечено, что яхта будет содержаться “определенное время”, пока будет проверяться информация, действительно ли она принадлежит одному из лиц из санкционного списка ЕС.

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07:42 - 15 марта

15 марта вражеский боеприпас попал в двухэтажный частный жилой дом в районе столичных Осокорков.

Ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела, удалось в 06.40.

Жертв и пострадавших нет, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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07:30 - 15 марта

15 марта российский боеприпас попал в десятиэтажный жилой дом по ул. Мостицкой в Подольском районе Киева.

В результате произошло возгорание с первого до пятого этажа.

Ликвидировать пожар десятерым спасателям удалось в 06.51.

Одного человека, которого спасли работники подразделения ГСЧС, госпитализировали в больницу.

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07:22 - 15 марта

Мобилизированных с временно оккупированной территории отдельных районов Луганской области направляют для пополнения потерь частей российских оккупационных войск, привлеченных к боевым действиям на территории Украины.

Такой информацией располагает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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07:12 - 15 марта

Украинские артиллерия и авиация нанесли огненное поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения.

По имеющейся информации в генштабе ВСУ, артиллерийским огневым налетом уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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07:06 - 15 марта

В Черноморской и Азовской операционных зонах генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует признаки подготовки к проведению морской десантной операции.

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07:00 - 15 марта

В Генштабе ВСУ сообщают, что противник не оставляет намерений захватить Мариуполь.

Однако украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков.

Потери врага составляют 150 человек личного состава, два танка, семь БМП и один БТР.

После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили.

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06:55 - 15 марта

В Харькове с начала полномасштабной войны в Украине полностью уничтожены 600 домов.

Без крова остались тысячи людей, отмечают в пресс-службе полиции области.

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06:48 - 15 марта

15 марта с 09.00 до 21.00 согласованы зеленые коридоры из городов:

  • Сумы,
  • Конотоп,
  • Шостка,
  • Тростянец,
  • Лебедин.

Информацию по результатам переговоров сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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