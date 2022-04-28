Генсек ООН в Киеве и первые шаги принятия ленд-лиза от США: происходящее на 64-е сутки войны (онлайн)
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных сейчас составляет более 22 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Донецкой области продолжает работу АО Донецкоблгаз, благодаря чему в области продолжается газоснабжение.
Впрочем, как сообщили в Нафтогазе по состоянию на 18.00 27 апреля, поставки газа для более 10 тыс. абонентов могут остановиться через сутки.
– Сегодня в 13.15 наши коллеги были вынуждены перекрыть задвижку на отводе на ГРС г.Лиман. Газоснабжение может храниться около суток (большой баллон), однако, если ничего не изменится, без топлива останется 10 043 абонента, — говорится в сообщении.
В Нафтогазе пояснили, что газовые сети почти в двух десятках населенных пунктов терпят повреждения от российской артиллерии, в результате чего уже 65 абонентов дополнительно не имеют газа.
При этом газовики-ремонтники своими усилиями продолжают спасать газовые сети, благодаря чему сегодня ремонтами сохранено газоснабжение для 184 семей.
Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг за сутки сократила реализацию природного газа почти на 20 процентов – до 26,4 млн куб. м. Уменьшили использование газа все категории потребителей.
ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска работают в обычном режиме. Работники предприятий, соблюдая требования военного положения, готовят теплоэлектроцентрали к новому отопительному сезону.
Новояворовские электросети и филиал Новояворовские электросети работают стабильно. Электроэнергию бесперебойно получают все потребители Нового Роздола, Новояворовска и близлежащих населенных пунктов.
Все диджитал-сервисы ГК Нафтогаз Украины работают в полном доступе для 2,2 млн наших клиентов. Контакт-центр за сегодня отработал 1250 звонков.
АО Укргаздобыча стабильно продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением находящихся вблизи линии столкновения.
Объекты сети ПХГ АО Укртрансгаз остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме.
АО Укртранснафта и АО Укрспецтрансгаз продолжают работать в штатном режиме в условиях военного положения.
ОАО Кировоградгаз работает в обычном режиме.
Источник: Нефтегаз Украина
Укрзализныця ограничит маршрут следования пригородных поездов в направлении Одесса — Белгород-Днестровский.
Сообщается, что пригородные поезда будут направляться по сообщению Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса.
– На участке Каролино-Бугаз – Белгород-Днестровский – Каролино-Бугаз пригородные поезда курсировать не будут, – сообщили в УЗ.
Источник: Укрзализныця
Оккупационные войска РФ продолжают наращивать темпы наступления на территорию Украины.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.
— Противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне. Основной целью остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной республики Крым. Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огненное влияние, — подчеркнул он.
Александр Мотузяник добавил, что наибольшая активность кафиров наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
— Оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам на территории всей Украины, – заявил спикер Минобороны.
По его словам, оперативно-тактическая авиация воздушно-космических сил вооруженных сил РФ выполнила 138 самолето-вылетов, из них не менее 38 – для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.
Источник: Укринформ
Появились сообщения об авиаударе по Краматорску Донецкой области. В небе был виден российский военный самолет.
Однако пока еще не было официального подтверждения.
Убитый оккупантами в Буче Михаил Романюк, посмертное фото которого облетело весь мир, перед гибелью ехал на велосипеде, чтобы записаться в местную самооборону.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7311, который предусматривает увеличение размера военного сбора с 1,5% до 3%
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением.
Об этом говорится в пресс-релизе британского Министерства иностранных дел.
Силы противовоздушной обороны за время полномасштабной войны в Украине сбили над Львовской областью более 20 крылатых вражеских ракет и около 10 беспилотников.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Время и контекст встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным пока не определены.
Так на заявление Минобороны Турции о возможности встречи лидеров двух стран отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
В Северодонецке Луганской области священнослужитель Украинской православной церкви Московского патриархата передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.
Сообщения, адресованные захватчикам, были обнаружены в мобильном телефоне представителя УПЦ МП.