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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Удар по вокзалу у Краматорську та виключення Росії з ООН: що відбувається на 45-у добу війни в Україні (онлайн)

Удар по вокзалу у Краматорську та виключення Росії з ООН: що відбувається на 45-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 18 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
21:17 - 27 березня

Михайло Федоров подякував за санкції та розповів про новинки цифрової блокади РФ:

  • Parimatch у Росії більше немає. Росіянам заборонили використовувати бренд Parimatch у будь-яких форматах та майданчиках.
  • Корея запровадила заборону на експорт 57 видів нестратегічних товарів до Росії та Білорусії — це насамперед стосується напівпровідників, чіпів, мікросхем та комп’ютерів.
  • Массачусетський технологічний інститут перервав співпрацю з науковими інститутами Росії. Співпраця тривала 11 років з інноваційним центром “Сколково”‎, який називають “російською Кремнієвою долиною”.

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