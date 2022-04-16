Обстріли Харкова та Миколаєва: що відбувається на 52 добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
До Києва повернулося посольство Франції в Україні.
За словами посла Етьєна де Понсена, дипломати хочуть бути якомога ближче до української влади, щоб надавати підтримку.
15 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та силами 93-ї ОМБр Холодний Яр уражено сім повітряних цілей російських окупантів.
За минулу добу було знищено:
- один літак;
- один вертоліт;
- три безпілотні літальні апарати;
- дві крилаті ракети.
В Ірпені пошкоджено понад 1000 будівель. Зокрема, 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено, 187 частково пошкоджено.
Це – 71% від території міста.
Про це повідомляє супутниковий центр ООН Unosat.
Обхідний міст на Житомирській трасі на Київщині запрацює вже з 16 квітня.
Про це під час національного телемарафону заявив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
– Обхідний міст на Житомирській трасі запрацює завтра, але його здатність не така велика, що була біля загального мосту. Одна нитка буде відбудована за два місяці, а загалом міст має запрацювати за чотири місяці, – сказав він.
6 квітня, повідомлялося, що в місті Ірпінь почали зводити тимчасову переправу через зруйнований міст, а по Київській області розпочалися роботи з розчищення Житомирської траси.
Наша ППО збила над Одесою російський безпілотник Орлан 10, який збирав розвідувальні дані, повідомив голова ОВА Максим Марченко.
В Ірпені пошкоджено більше 1 тис. будівель, з яких 115 зруйновано повністю, 698 – зазнали значних руйнувань, 187 – частково.
У Лисичанську під обстріл потрапило подружжя волонтерів, чоловік загинув на місці, а жінка зараз у реанімації у тяжкому стані, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Голова ОВА Віталій Кім повідомив про п’ятьох загиблих та 15 поранених.
За його словами, п’ятою жертвою став чоловік, який підняв снаряд, що не розірвався.