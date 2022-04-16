Обстріли Харкова та Миколаєва: що відбувається на 52 добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.