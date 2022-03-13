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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Пожежа на нафтобазі у Василькові та знищення аеропорта: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні

Пожежа на нафтобазі у Василькові та знищення аеропорта: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:15 - 13 березня

Через гостру критику Сербія повертається до довоєнної кількості авіарейсів до РФ. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич.

– Нам кажуть – ви заробляєте на українській крові тощо. А ми маємо два замість одного літака. При цьому не чіпають тих, хто в НАТО, частково в Європі та Азії та мають у 30 разів більше рейсів, ніж ми. Наприклад Туреччина, і це їхнє власне рішення, — заявив Вучич.

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23:52 - 12 березня

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23:16 - 12 березня

Російські війська розікрали гуманітарний конвой, який їхав із Запоріжжя до Маріуполя. На кожному блокпості окупанти насильно вилучали продукти харчування, одяг та предмети особистої гігієни.

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22:56 - 12 березня

У Каховці Херсонської області зник журналіст газети Новий день Олег Батурін. О 16.00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Журналіст пішов на зустріч і не повернувся. В цей час біля автостанції бачили російських військових.

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21:40 - 12 березня

Міжнародна платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці жителів Росії у п’ятницю, 18 березня. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

– У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Наразі ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишок коштів з вашого рахунку до 18 березня 2022 року, – йдеться у заяві.

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21:21 - 12 березня

З 13 березня у пункті пропуску Краківець, що на кордоні з Польщею, запрацює спеціальний “гуманітарний коридор” для комфортного перетину кордону. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він додав, що там облаштовано лавки, де люди зможуть перепочити, а також встановлено розетки для зарядки гаджетів.

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21:17 - 12 березня

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила про втрату зв’язку з портовиками морського торговельного порту Маріуполь.

– Вже кілька днів, як ми втратили будь-який зв’язок з нашими колегами, азовськими портовиками. У нас немає інформації, чи живі вони. Сподіваємося, що так, молимося за це. Коли Україна переможе, ворог відповість за кожне відібране життя, за кожну сльозу наших жінок та дітей, – йдеться у повідомленні АМПУ.

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20:46 - 12 березня

Сполучені Штати Америки виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн. Відповідний меморандум підписав президент Джозеф Байден, про це повідомили на сайті Білого дому.

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19:19 - 12 березня

На Чорнобильській АЕС працюють над відновленням енергопостачання.

Укренерго підтвердила проведення ремонтних робіт із відновлення енергопостачання Чорнобильської АЕС, яка була знеструмлена 9 березня внаслідок обстрілу російськими окупантами.

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18:57 - 12 березня

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