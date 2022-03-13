Пожежа на нафтобазі у Василькові та знищення аеропорта: що відбувається на 17-ту добу війни в Україні
Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як розповіли згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених та поранених російських військових перевищила 12 тис.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Через гостру критику Сербія повертається до довоєнної кількості авіарейсів до РФ. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич.
– Нам кажуть – ви заробляєте на українській крові тощо. А ми маємо два замість одного літака. При цьому не чіпають тих, хто в НАТО, частково в Європі та Азії та мають у 30 разів більше рейсів, ніж ми. Наприклад Туреччина, і це їхнє власне рішення, — заявив Вучич.
Російські війська розікрали гуманітарний конвой, який їхав із Запоріжжя до Маріуполя. На кожному блокпості окупанти насильно вилучали продукти харчування, одяг та предмети особистої гігієни.
У Каховці Херсонської області зник журналіст газети Новий день Олег Батурін. О 16.00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції. Журналіст пішов на зустріч і не повернувся. В цей час біля автостанції бачили російських військових.
Міжнародна платіжна система PayPal заблокує електронні гаманці жителів Росії у п’ятницю, 18 березня. Про це компанія повідомила на своєму сайті.
– У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Наразі ми зберігаємо функцію виведення коштів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишок коштів з вашого рахунку до 18 березня 2022 року, – йдеться у заяві.
З 13 березня у пункті пропуску Краківець, що на кордоні з Польщею, запрацює спеціальний “гуманітарний коридор” для комфортного перетину кордону. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він додав, що там облаштовано лавки, де люди зможуть перепочити, а також встановлено розетки для зарядки гаджетів.
Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила про втрату зв’язку з портовиками морського торговельного порту Маріуполь.
– Вже кілька днів, як ми втратили будь-який зв’язок з нашими колегами, азовськими портовиками. У нас немає інформації, чи живі вони. Сподіваємося, що так, молимося за це. Коли Україна переможе, ворог відповість за кожне відібране життя, за кожну сльозу наших жінок та дітей, – йдеться у повідомленні АМПУ.
Сполучені Штати Америки виділять Україні військову допомогу на суму до $200 млн. Відповідний меморандум підписав президент Джозеф Байден, про це повідомили на сайті Білого дому.
На Чорнобильській АЕС працюють над відновленням енергопостачання.
Укренерго підтвердила проведення ремонтних робіт із відновлення енергопостачання Чорнобильської АЕС, яка була знеструмлена 9 березня внаслідок обстрілу російськими окупантами.
Переговори з делегацією РФ тривають безперервно у відеоформаті. Створено спеціальні робочі підгрупи. Позиції України визначені надзвичайно жорсткими попередніми директивами. @AndriyYermak pic.twitter.com/L4jA8MzolT
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022