Звільнення Макарова та фосфорні боєприпаси у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
За добу на Донецькому та Луганському напрямках бійці ООС відбили 7 атак ворога та денацифікували близько 100 окупантів.
Крім того, було знищено 24 одиниці наземної техніки та збито 4 літака.
Біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики “ДНР” захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором повинні були евакуювати людей. Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
– Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні, — сказала Верещук.
Російські окупаційні війська завдали ракетний удар по місту Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого знищили залізничну станцію Павлоград-2.
– Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів, – заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
О 16.45 над Маріуполем збили українські захисники збили російський літак, який обстрілював місто протягом кількох тижнів.
– У районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останніми тижнями знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто! – повідомили у міськраді.
Хакерська група Anonymous злила дані однієї з найбільших харчових компаній Nestle через відмову виходити з російського ринку під час війни в Україні.
Напередодні Anonymous пригрозили компаніям, що працюють у РФ, і дали 48 годин на вихід з ринку агресора, інакше вони стануть метою хакерів.
– Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо, – заявили хакери.
Триває 27 доба протистояння повномасштабній російській агресії. Головне за день 22 березня:
- Під час звернення до парламенту Італії президент Володимир Зеленський заявив, що голод у різних країнах світу буде одним із наслідків війни Росії проти України. Причина у тому, що Україна не може розпочати повномасштабну посівну кампанію і є одним з найбільших експортерів продовольства.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попросив громадян не закликати до знущань над російськими полоненими та знищення росіян. Він наголосив, що Україна є цивілізованою державою, і такою повинна залишатися.
- Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що через російських загарбників у Херсоні 300 тис. людей переживають гуманітарну катастрофу.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська планують відновити наступальні дії в напрямку міста Бровари. З цією метою ворог здійснює перегрупування.
- 22 березня російські війська обстріляли місто Бровари. За попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.
- Російська авіація знову скинула на український Маріуполь дві надпотужні бомби. Про масштаби руйнування внаслідок бомбардування нині не повідомляють.
Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила, що Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але жодні квоти не встановлюватимуть.
– Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами країн-членів двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти, – сказала Йоханссон.
Бюро економічної безпеки України виявило 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу, яке належить Росії, та ініціювало процес його націоналізації.
Вартість цього майна оцінюють у 35 млн грн.
Хакери з Anonymous зламали бази даних компанії Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку.
Вони злили електронні пошти, паролі, клієнтів та інші відомості про компанію.
JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj
— Anonymous TV �� (@YourAnonTV) March 22, 2022