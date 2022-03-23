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Російські терористи 27 день війни
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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Звільнення Макарова та фосфорні боєприпаси у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)

Звільнення Макарова та фосфорні боєприпаси у Краматорську: що відбувається на 27-у добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
22:51 - 22 березня

За добу на Донецькому та Луганському напрямках бійці ООС відбили 7 атак ворога та денацифікували близько 100 окупантів.

Крім того, було знищено 24 одиниці наземної техніки та збито 4 літака.

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22:42 - 22 березня

Біля селища Мангуш Маріупольського району бойовики “ДНР” захопили колону автобусів та працівників ДСНС, які гуманітарним коридором повинні були евакуювати людей. Про це повідомила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

– Ось ціна слова тих, хто каже, що вони миротворці, хто каже, що приніс мир. Це визнаний коридор, ми його погодили, і зараз людей тримають у заручниках, повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо і ні, — сказала Верещук.

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20:14 - 22 березня

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19:18 - 22 березня

Російські окупаційні війська завдали ракетний удар по місту Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого знищили залізничну станцію Павлоград-2.

– Ракетні удари у Павлограді. Знищена залізнична станція Павлоград-2. Зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів, – заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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18:38 - 22 березня

О 16.45 над Маріуполем збили українські захисники збили російський літак, який обстрілював місто протягом кількох тижнів.

– У районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останніми тижнями знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! З кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто! – повідомили у міськраді.

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18:32 - 22 березня

Хакерська група Anonymous злила дані однієї з найбільших харчових компаній Nestle через відмову виходити з російського ринку під час війни в Україні.

Напередодні Anonymous пригрозили компаніям, що працюють у РФ, і дали 48 годин на вихід з ринку агресора, інакше вони стануть метою хакерів.

– Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо, – заявили хакери.

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18:00 - 22 березня

Триває 27 доба протистояння повномасштабній російській агресії. Головне за день 22 березня:

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17:25 - 22 березня

Єврокомісар із внутрішніх справ Йлва Йоханссон заявила, що Європейський Союз має бути солідарним у прийомі українських біженців, але жодні квоти не встановлюватимуть.

– Ми створили платформу солідарності. Єврокомісія зустрічається з урядами країн-членів двічі на тиждень та обговорює ситуацію. Таким чином, країни-члени можуть повідомляти, скільки людей вони зможуть прийняти, – сказала Йоханссон.

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17:08 - 22 березня

Бюро економічної безпеки України виявило 29 вагонів-цистерн для транспортування скрапленого газу, яке належить Росії, та ініціювало процес його націоналізації.

Вартість цього майна оцінюють у 35 млн грн.

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16:55 - 22 березня

Хакери з Anonymous зламали бази даних компанії Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку.

Вони злили електронні пошти, паролі, клієнтів та інші відомості про компанію.

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