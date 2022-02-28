Запеклі бої у містах, ворог рветься до Києва: що відбувається на п’яту добу масштабної війни в Україні (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
27 лютого у Міноборони України підтвердили, що кількість знищених російських окупантів уже перевищила 4,5 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче бачити Україну в європейській сім’ї.
– З часом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас! – висловилась в інтерв’ю Euronews Урсула фон дер Ляєн.
Сполучені Штати оголосили про додаткову гуманітарну допомогу для народу України.
США надішле Україні $54 млн для допомоги постраждалим в наслідок російського вторгнення.
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
– Цей новий транс гуманітарної допомоги буде надходити через незалежні гуманітарні організації, які надають допомогу у відповідь на потреби з неупередженістю, гуманністю, зберігаючи нейтралітет і незалежність, – зазначив Блінкен.
Російські окупанти перевищують самі себе у цинізмі та підлості. Ворог використовує жінок та дітей в якості живого щита, гатить по житловим кварталам, впритул розстрілює автомобіль з родиною.
Про це написав на сторінці у Фейсбук Головнокомандувач ЗСУ.
– Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта загинуло вже 16 дітей! Ми цього ніколи не пробачимо!, – написав Головнокомандувач ЗСУ.
Керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія зробив заява на своїй сторінці у Фейсбук про переговори української та російської сторони.
Російський окупант намагається відновити наступ на Київ через Полісся. Як повідомляє Генштаб ЗСУ вони готують понтонну переправу біля Демидова через річку Ірпінь.
У Москві на Пушкінській площі авто з надписами “Це війна” та “Народе, вставай!” під’їхала до виходу в метро та загорілася.
Дякую за теплу розмову, Ваша Всесвятосте #Варфоломій. Ваші слова – як руки, що підтримують нас у цей тяжкий час. Українці відчувають духовну підтримку та силу ваших молитов. Сподіваємося на швидке настання миру.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дуда.
Вони обговорили поточну ситуацію з безпекою та домовились про подальші спільні дії проти агресора!
Talked to �� Prime Minister @BorisJohnson and �� President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022
Антивоєнна коаліція в дії!
На референдумі більшість білорусів підтримали внесення змін до Конституції. Про це повідомив Голова білоруського ЦИК Ігор Карпенко.
За попередніми даними більше 65% громадян, які мають право голосувати були за. 10,7% – виступили проти.
Невідомий хакер зламав Твіттер-сторінку австралійської журналістки Меліси Дойл та видає її за сторінку Володимира Зеленського.
Невідомі зловмисники збирають пожертви від імені Червоного Хреста.
Також хакери можуть публікувати фейкові заяви від імені Зеленського.
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