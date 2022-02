Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та президентом Польщі Анджеєм Дуда.

Вони обговорили поточну ситуацію з безпекою та домовились про подальші спільні дії проти агресора!

Talked to �� Prime Minister @BorisJohnson and �� President @AndrzejDuda about the current security situation. Agreed on further joint steps to counter the aggressor. Anti-war coalition in action!

