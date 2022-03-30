Обстріл Лисичанська та перекидання сил РФ з окупованої Грузії: що відбувається на 35-ту добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 17 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді прибув до України.
– У Львові обговорюватиму з владою, ООН та іншими партнерами способи збільшення нашої підтримки людям, які постраждали і переміщені внаслідок цієї безглуздої війни, – написав він соцмережі.
Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.
I have just arrived in Ukraine.
In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022
Внаслідок нічних обстрілів Ніжина (Чернігівська область) одна людина загинула, ще шестеро дістали поранень, зокрема одна дитина, повідомив мер міста Олександр Кодола.
За його словами, пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів.
30 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі почав зустрічі з урядовцями та персоналом Южно-Української АЕС.
Своїм візитом Рафаель Маріано Гроссі прагне покласти початок технічної допомоги для безпеки ядерних об’єктів України.
– Важливо бути на місці, щоб надати ефективну підтримку в ці надзвичайно важкі для України часи, – зазначив він.
I’m at South #Ukraine Nuclear Power Plant to meet Ukrainian gov’t officials and staff, and start @IAEAorg technical assistance for safety and security of country’s nuclear facilities. Vital to be on the ground to provide effective support to �� in these extremely difficult times. pic.twitter.com/LqcR23SXgK
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 30, 2022
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить світову спільноту відреагувати на те, що військові РФ вивозять із Маріуполя жінок із новонародженими дітьми.
Омбудсмен закликає посилити санкційний тиск та ізоляцію агресора, щоб повернути українських заручників.
Із пологового будинку №2 у Лівобережному районі Маріуполя росіяни вивезли понад 70 осіб – породіль та лікарів.
У Рівненській області другу добу триває гасіння пожежі, що спалахнула після ракетного удару по нафтобазі увечері 28 березня.
Нині займання локалізоване, розповсюдження вогню немає.
Рятувальникам залишилось ліквідувати один із осередків вогню.
Станом на 11.00 30 березня 13 осіб загинули та 33 дістали поранення внаслідок обстрілу дев’ятиповерхової будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації напередодні.
– П’ятеро людей перебувають у тяжкому стані. Стан однієї постраждалої вдалося стабілізувати, – повідомив в ефірі спецмарафону національних телеканалів очільник ОВА Віталій Кім.
За його словами, розбір завалів триватиме ще щонайменше добу.
Дружина росіянина, яких воює в Україні, попросила чоловіка викрасти для неї ноутбук, кросівки та костюм.
Про це Службі безпеки України стало відомо з перехопленої телефонної розмови загарбника.
У Лисичанську Луганської області під завалами житлових багатоповерхових будинків, які було зруйновано під час обстрілів вранці 30 березня, знайшли загиблу людину.
Вдалося врятувати п’ятьох людей, вісьмох евакуювали до безпечних місць.
Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється, зазначають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Пошукові роботи тривають.
Уранці 30 березня російські військові завдали авіаударів, а потім здійснили обстріл з артилерії по Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.
Уночі, крім Мар’їнки, під обстріли потрапили також Авдіївка, Красногорівка та їхні передмістя, а також Очеретинська громада.
Інформація про постраждалих цивільних уточнюється, зазначив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Із дня відкриття спецрахунку Нацбанку для допомоги армії на нього було перераховано близько 13,4 млрд грн в еквіваленті.
Зокрема, майже 3,9 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті – доларах США, євро, фунтах, канадських доларах, китайських женьміньбі, японських єнах, швейцарських франках, польських злотих, австралійських доларах.