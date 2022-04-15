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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 51 день війни
Вбили Вбили
198 дітей
Поранили Поранили
>355 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 964 дорослих
Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Нові обстріли Краматорська та заборона символів V та Z. Що відбувається на 51-шу добу війни в Україні (онлайн)

Нові обстріли Краматорська та заборона символів V та Z. Що відбувається на 51-шу добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

З початку З кінця
Пряма трансляція
08:30 - 15 квітня

ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10 на Одещині. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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08:26 - 15 квітня

РФ забрала життя у 198 дітей за 51 день війни. Ще 355 – отримали поранення.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

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08:03 - 15 квітня

Аеророзвідка показала, як знищує ворожі танки за допомогою дронів R18.

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06:46 - 15 квітня

Оперативна інформація від Генштабу станом на 06:00:

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04:47 - 15 квітня

Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії, сказав на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

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03:41 - 15 квітня

В Оперативному командуванні Південь розповіли, що у Херсонській області провели обмін полоненими — чотирьох російських військових обміняли на пʼятьох українських.

Крім цього, протягом доби окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Зокрема, було ліквідовано 39 російських військових та чотири одиниці техніки.

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02:45 - 15 квітня

Франція передасть Україні 24 пожежні машини, карети швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників. Таку допомогу надають Україні вже вдруге за місяць — зазначив президент Емануель Макрон.

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02:19 - 15 квітня

Велика Британія ввела санкції проти двох бізнес-партнерів мільярдера Абрамовича — заморозила рекордні $10 млрд на їхніх рахунках.

Йдеться про директора Челсі Євгена Тененбаума і ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича, якому також заборонили в’їзд до країни.

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23:49 - 14 квітня

Комендантська година на території Київщини триватиме з 21.00 14 квітня до 6 ранку 15 квітня.

Про це повідомив очільник Київської обласна військова адміністрація Олександр Павлюк.

Виключення – на території Гостомельської та Іванківської селищних рад, у місті Ірпінь, де комендантську годину посилено.

  • У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня.
  • На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.
  • У місті Ірпінь раніше запроваджена комендантська година триває до 9:00 15 квітня.

Нагадаємо, у цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях. За вийнятком наявності в людини спеціальної перепустки та посвідчення особи.

– Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам’ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних “сюрпризів”, – повідомив очільник КОВА Павлюк.

Він додав, що рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій, тому влада мала посилити деякі заходи з безпеки.

Олександр Павлюк також закликав мешканців області не поспішати повертатись, поки триває розмінування територій, бо зберігається загроза для мирного населення.

Джерело: Олександр Павлюк

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23:06 - 14 квітня

Флагман російського воєнно-морського флоту РФ, ракетний крейсер “Москва” остаточно затонув.

Про це повідомило російське держінформагентство РИА-Новости із посиланням на Міноборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, крейсер потонув під час буксирування.

Цьому, ще ввечері 13 квітня, передували повідомлення української сторони, що в корабель влучила протикорабельна крилата ракета Р-360 “Нептун” українського виробництва. Після цього були повідомлення про пожежу на кораблі, яку згодом підтвердили державні російські ЗМІ, хоч і заявляли, що вона сталась унаслідок детонації боєзапасу на крейсері.

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