Нові обстріли Краматорська та заборона символів V та Z. Що відбувається на 51-шу добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 19 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
ЗСУ збили російський безпілотник Орлан-10 на Одещині. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
РФ забрала життя у 198 дітей за 51 день війни. Ще 355 – отримали поранення.
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Аеророзвідка показала, як знищує ворожі танки за допомогою дронів R18.
Оперативна інформація від Генштабу станом на 06:00:
Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії, сказав на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.
В Оперативному командуванні Південь розповіли, що у Херсонській області провели обмін полоненими — чотирьох російських військових обміняли на пʼятьох українських.
Крім цього, протягом доби окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці. Зокрема, було ліквідовано 39 російських військових та чотири одиниці техніки.
Франція передасть Україні 24 пожежні машини, карети швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників. Таку допомогу надають Україні вже вдруге за місяць — зазначив президент Емануель Макрон.
En soutien à l’Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C’est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022
Велика Британія ввела санкції проти двох бізнес-партнерів мільярдера Абрамовича — заморозила рекордні $10 млрд на їхніх рахунках.
Йдеться про директора Челсі Євгена Тененбаума і ділового партнера Абрамовича Давида Давидовича, якому також заборонили в’їзд до країни.
Комендантська година на території Київщини триватиме з 21.00 14 квітня до 6 ранку 15 квітня.
Про це повідомив очільник Київської обласна військова адміністрація Олександр Павлюк.
Виключення – на території Гостомельської та Іванківської селищних рад, у місті Ірпінь, де комендантську годину посилено.
- У населених пунктах Гостомельської селищної ради вона діятиме з 18:00 14 квітня до 6:00 20 квітня.
- На території Іванківської селищної ради – щодня з 20:00 до 6:00 з 13 по 18 квітня.
- У місті Ірпінь раніше запроваджена комендантська година триває до 9:00 15 квітня.
Нагадаємо, у цей час діє заборона на заїзд до населеного пункту, перебування на вулиці та в інших громадських місцях. За вийнятком наявності в людини спеціальної перепустки та посвідчення особи.
– Хоча наші сили оборони відстояли Київщину від загарбника, на пам’ять про бойові дії лишилося багато вибухонебезпечних “сюрпризів”, – повідомив очільник КОВА Павлюк.
Він додав, що рятувальники та правоохоронці проводять планомірну роботу з розмінування територій, тому влада мала посилити деякі заходи з безпеки.
Олександр Павлюк також закликав мешканців області не поспішати повертатись, поки триває розмінування територій, бо зберігається загроза для мирного населення.
Джерело: Олександр Павлюк
Флагман російського воєнно-морського флоту РФ, ракетний крейсер “Москва” остаточно затонув.
Про це повідомило російське держінформагентство РИА-Новости із посиланням на Міноборони РФ.
За даними російського оборонного відомства, крейсер потонув під час буксирування.
Цьому, ще ввечері 13 квітня, передували повідомлення української сторони, що в корабель влучила протикорабельна крилата ракета Р-360 “Нептун” українського виробництва. Після цього були повідомлення про пожежу на кораблі, яку згодом підтвердили державні російські ЗМІ, хоч і заявляли, що вона сталась унаслідок детонації боєзапасу на крейсері.