Франція передасть Україні 24 пожежні машини, карети швидкої допомоги, а також обладнання для рятувальників. Таку допомогу надають Україні вже вдруге за місяць — зазначив президент Емануель Макрон.

En soutien à l’Ukraine, nos pompiers et sauveteurs achemineront demain 24 véhicules incendie et ambulances ainsi que 50 tonnes de matériel de secours. C’est le deuxième convoi en un mois. À nos agents, aux collectivités, aux entreprises et citoyens qui contribuent : merci.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2022