Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ до України.

Про це повідомив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ��Ukraine will prevail, ️⬜️�️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj

— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022