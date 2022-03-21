Вибухи у Києві та витік аміаку на Сумщині: що відбувається на 26-у добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 14 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Бомбардувальна та штурмова українська авіація протягом минулої доби завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника.
Крім того, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України вразили сім повітряних цілей ворога – один літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.
У тимчасово окупованій Станиці Луганській чоловікам від 18 до 60 років наказали прибути 1 квітня до місцевого відділу поліції для реєстрації.
– Причин такої “реєстрації” не пояснюють, хоча це пов’язано з черговою хвилею мобілізації до Другого армійського корпусу для відправки в райони ведення бойових дій, – зазначають у генштабі ЗСУ.
Агресор продовжує терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях.
До Російської Федерації ворог вивозить побутову, автомобільну техніку, продукти харчування та інші матеріальні засоби.
Генштаб ЗСУ фіксує зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації.
Щоб оцінити ефективність результатів завданих ракетно-бомбових ударів, російські військові використовують оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу в Києві.
Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруських військ до України.
Про це повідомив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.
– Україна переможе, Білорусь також буде звільнена, – зазначає Франак Вячорка.
Belarus is a land of partisans. Our heroes stop Russian trains, damage Russian equipment, hand out leaflets to prevent Belarus troops from entering Ukraine. ￼��Ukraine will prevail, ￼️⬜️�￼️⬜️ Belarus will be liberated as well pic.twitter.com/w0Y2semvEj
— Franak Viačorka (@franakviacorka) March 20, 2022
Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє про 902 загиблих мирних жителів під час повномасштабної війни в Україні.
Постраждав із 04.00 24 лютого до 00.00 19 березня 2 361 представник цивільного населення.
На Atlas Arena в Лодзі найвідоміші зірки польської та української музичної сцени взяли участь у концерті Разом з Україною.
Концерт транслювали на польському, українському телебаченні та ще в 50 країнах.
У телеглядачів, зокрема, була можливість допомогти фонду підтримки України.
Загальна сума коштів, яку вдалось зібрати завдяки SMS-повідомленням, становить понад 2 млн злотих.
Зона ураження після витоку аміаку на Сумихімпромі скорочена до 2,5 км.
Для Сум нині загрози немає. Під загрозою через напрям вітру – село Новоселиця.
На місці працюють аварійні бригади заводу та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Двох людей госпіталізували після того, як снаряд влучив поряд із житловими будинками в Святошинському районі Києві.
Загалом постраждало шість осіб.
Ще понад 200 осіб евакуювали, зазначають у Київській міській військовій адміністрації.