Обстріл Житомира та нові санкції США: що відбувається на 31-шу добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні і введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю і окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині перевищила 16 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили три літаки російських окупантів і, щонайменше, п’ять крилатих ворожих ракет.
Від угруповання Обֹ’єднаних сил є інформація про збиття трьох безпілотників типу Орлан-10 та ураження вертольота окупантів на стоянці.
Успішно відпрацювала й ударна авіація Повітряних сил, яка під прикриттям винищувачів завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога.
Кількість країн-членів НАТО, які схвалюють запровадження миротворчої місії Північноатлантичного альянсу до України, збільшується.
Про це під час візиту до Брюсселя заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Окупаційні підрозділи намагаються відновити боєздатність. Однак техніка, що надходить зі складів зберігання та арсеналів, перебуває у незадовільному технічному стані, зазначають у генштабі ЗСУ.
Причина криється в недбалій попередній експлуатації та тривалому зберіганні.
Генеральний штаб ЗСУ прогнозує загострення проблеми комплектування російського війська якісним персоналом в найближчі тижні через погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрат під час війни.
У генеральному штабі ЗСУ спеціальним відео привітали старшого лейтенанта Володимира Чорного, який нині командує ротою однієї з частин десантно-штурмових військ ЗСУ, із присвоєнням звання героя України.
Завдяки вмілим діям воїна-десантника під час бою за місто-герой Волноваху було знищено близько півсотні живої сили противника, танк Т-72 та взято в полон п’ятьох російських загарбників.
У генштабі ЗСУ припускають, що російська весняна призовна кампанія, яка розпочинається 1 квітня 2022 року, може стати проблемною через високий рівень безповоротних та санітарних втрат Збройних сил РФ та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби.
РФ розгорнула практично всі підрозділи Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та в окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, щоб придушити спротив жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та окремих районів міста Маріуполя.
Росія намагається активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Києві для дестабілізації обстановки, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти російських компаній, які займаються постачанням товарів і наданням послуг для військових і розвідувальних служб, у тому числі компоненти подвійного призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
США можуть наростити виробництво Stinger та Javelin, про які просила Україна. Про це повідомляє помічник міністра армії США із закупівель, логістики та технологій Даг Буш.
Зазначається, що прискорення або збільшення виробництва зенітних та протитанкових озброєнь пов’язане з кількома моментами: довгострокові закупівлі, допоміжне обладнання, польові потреби та проблеми з ланцюжком постачання. Ці “точні питання”, сказав Буш, розглядаються прямо зараз.