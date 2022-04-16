Вибухи в Києві, Львові та нові обстріли Миколаєва: що відбувається на 52-гу добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
У звільненій від російських військ Бородянці (Київська область) з’явилися перші модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали.
Як поінформував керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак, будинки були надані колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі.
У Бородянці також встановили точку для харчування.
У полоні російських загарбників зараз перебувають близько 700 українських військових. Такі дані оприлюднила в ефірі телемарафону віцепрем’єрка – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Крім того, російські окупанти взяли в полон близько 1 000 цивільних, з них понад 500 – жінки. Верещук наголосила, що окупанти не дотримуються жодних Женевських конвенцій щодо поводження з українськими військовополоненими.
Кількість полонених армії РФ в Україні становить близько 700 осіб.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що російські загарбники планують з понеділка, 18 квітня, повністю закрити місто на в’їзд та виїзд. Крім того, протягом тижня діятиме заборона на переміщення по районах Маріуполя.
У цей час загарбники планують провести “фільтрацію” 100% чоловіків, які залишилися в місті. Для цього їх перемістять в Новоазовськ. За інформацією Андрющенка, частину людей окупанти хочуть “мобілізувати”, інших – примусово відправити на розчистку завалів, а “неблагонадійних” ізолювати.
Російські війська сьогодні завдали ракетного удару по Харкову.
За попередніми даними обласного Департаменту охорони здоров’я, внаслідок обстрілу одна людина загинула, щонайменше 18 поранено.
Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін показав наслідки обстрілу, здійсненого військами РФ.
Російські загарбники поцілили у фермерське господарство неподалік Полтави. Під час обстрілу загинув місцевий сторож.
Україна вже отримала майже $924 млн благодійної допомоги від громадян і корпорацій зі всього світу. І кошти продовжують надходити.
Найбільше коштів надійшло від благодійників із:
• Великої Британії (47%);
• Нідерландів (майже 18%);
• Чехії (11%);
• США (майже 8%).
До України прибули професійні пожежні та рятувальники із США, Австралії, Німеччини та Польщі.
Вони допомагатимуть українським колегам у ліквідації наслідків війни в деокупованих від військ РФ населених пунктах.
Іноземні фахівці вже розпочали роботи в Бородянці Київської області.
Війська РФ знову ведуть вогонь по Миколаєву. Ворожа армія сьогодні вранці тричі вдарила по житловим будинкам у місті.
Дві ракети впали в один із дворів – зруйновано дві квартири та поранена одна жінка. Третя ракета вибухнула неподалік від двору, однак про постраждалих офіційних даних поки немає.
Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович поінформував, що внаслідок обстрілу Олександрії військами РФ є загиблі та постраждалі.
Ворожі ракети поцілили в інфраструктуру аеродрому.
Російські загарбники навмисно мінують звичайні речі та предмети.
ДСНС України оприлюднила відео, як український піротехнік розміновує смертельно небезпечну протипіхотну міну МОН-90, замасковану під звичайну господарську сумку. Дальність ураження такої міни – 90 метрів.