Знищення Азовсталі в Маріуполі та наступ на Донбасі: що відбувається на 57-му добу війни в Україні (онлайн)
Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.
Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.
20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.
В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – чотири чоловіка та дві жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими
– Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози, – заявив Андрій Нєбитов.
Давид Арахамія також зазначив, що готовий прибути до Маріуполя, щоб обговорити з російською стороною питання евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.
Радник голови ОП Михайло Подоляк готовий їхати на переговори з представниками Росії в Маріуполь.
– Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів, — написав він.
Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Сполучені Штати Америки розширили список санкцій проти Росії, до якого потрапила, зокрема, перший заступник голови Центрального банку РФ Ксенія Юдаєва.
Загалом обмежувальні заходи запроваджують проти 40 юридичних осіб, включаючи Товариство сприяння російській історичній просвіті Царгород та афілійовані з ним структури, а також проти ПАТ Транскапіталбанку та АТ Інвестторгбанк.
Росія готує черговий псевдореферендум на Херсонщині. Одразу видно, що Кремль нічого не тямить у демократії. Референдум – це волевиявлення народу. Волевиявлення щодо Росії в нас відбувається по всій країні з 24.02. Тільки замість черг на дільниці – черги по зброю. Все буде ��.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина повністю відмовиться від російських енергоносіїв – вугілля, нафти й газу.
За її словами, до кінця літа імпорт нафти буде скорочено вдвічі, повністю – до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не чув про пропозиції Росії, які нібито були передані українській делегації на переговорах, коментуючи заяву Дмитра Пєскова.