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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Знищення Азовсталі в Маріуполі та наступ на Донбасі: що відбувається на 57-му добу війни в Україні (онлайн)

Знищення Азовсталі в Маріуполі та наступ на Донбасі: що відбувається на 57-му добу війни в Україні (онлайн)

Уранці 24 лютого Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили незабаром у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади в Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Кількість знищених і поранених російських військових нині становить понад 20 тис.

Головні події про війну РФ проти України – в текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
01:32 - 21 квітня

20 квітня на території селища Бородянка виявили два місця поховання мирних громадян, вбитих російськими окупантами. В одній могилі знаходилися двоє товаришів 35-ти років, а поряд дівчина-підліток 15 років.

В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – чотири чоловіка та дві жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими

– Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози, – заявив Андрій Нєбитов.

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23:15 - 20 квітня

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23:00 - 20 квітня

Давид Арахамія також зазначив, що готовий прибути до Маріуполя, щоб обговорити з російською стороною питання евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.

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22:32 - 20 квітня

Радник голови ОП Михайло Подоляк готовий їхати на переговори з представниками Росії в Маріуполь.

– Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів, — написав він.

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21:47 - 20 квітня

Сполучені Штати Америки розширили список санкцій проти Росії, до якого потрапила, зокрема, перший заступник голови Центрального банку РФ Ксенія Юдаєва.

Загалом обмежувальні заходи запроваджують проти 40 юридичних осіб, включаючи Товариство сприяння російській історичній просвіті Царгород та афілійовані з ним структури, а також проти ПАТ Транскапіталбанку та АТ Інвестторгбанк.

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21:39 - 20 квітня

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20:32 - 20 квітня

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20:02 - 20 квітня

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина повністю відмовиться від російських енергоносіїв – вугілля, нафти й газу.

За її словами, до кінця літа імпорт нафти буде скорочено вдвічі, повністю – до кінця року.

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19:42 - 20 квітня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого не чув про пропозиції Росії, які нібито були передані українській делегації на переговорах, коментуючи заяву Дмитра Пєскова.

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19:30 - 20 квітня

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