Радник голови ОП Михайло Подоляк готовий їхати на переговори з представниками Росії в Маріуполь.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022